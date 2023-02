Tatum bate recorde e Time Giannis bate Time LeBron no All-Star Game da NBA

20/02/2023 | 08:36



Com direito a recorde de Jayson Tatum, o Time Giannis derrotou o Time LeBron por 184 a 175, na noite deste domingo, no evento mais aguardado do fim de semana das estrelas da NBA. O resultado do All-Star Game encerrou a invencibilidade de LeBron James, que vinha dominando o jogo desde que se tornou um dos capitães de equipe.

Tatum ofuscou o astro do Los Angeles Lakers e também Giannis Antetokounmpo, capitão da equipe vitoriosa no duelo. Ele se tornou o novo recordista do All-Star Game ao marcar 55 pontos. Superou, assim, Anthony Davis, que já anotou 52. O jogador do Boston Celtics ainda bateu recorde de pontos em apenas um quarto, com 27 pontos, no terceiro.

"Isso significa o mundo para mim", celebrou Tatum, eleito o MVP da partida. "Você pensa em todas as lendas e grandes jogadores que participaram desta partida e, honestamente, os recordes foram feitos para serem quebrados. Vou tentar deter esta marca pelo máximo de tempo que conseguir, mas certamente alguém vai quebrar daqui a alguns anos."

O desempenho de Tatum foi decisivo para a vitória do Time Giannis. Foi a primeira derrota de LeBron em seis partidas como capitão. Curiosamente, tanto o jogador dos Lakers quanto o astro do Milwaukee Bucks estiveram em quadra por pouco tempo, por questões físicas.

Voltando de uma lesão no punho, Antetokounmpo esteve na partida por apenas 20 segundos. Foi o tempo necessário para fazer uma cesta, logo no início, e voltar para o banco para orientar sua equipe. LeBron jogou por 14 minutos, mas deixou a partida quando deu sinais de que estaria machucado. Ele anotou 13 pontos e quatro assistências antes de assumir a função exclusiva de capitão do time.

Outro destaque do confronto foi Donovan Mitchell, responsável por um "double-double" de 40 pontos e 10 assistências. Damian Lillard saiu do banco de reservas para anotar 26 pontos. Pelo Time LeBron, Jaylen Brown foi o cestinha, apesar de começar no banco - foram apenas 25 minutos em quadra. Ele registrou 35 pontos, além de 14 rebotes. Kyrie Irving e Joel Embiid marcaram 32 pontos cada. Irving ainda anotou 15 assistências.

ESCALAÇÕES

Uma das novidades do All-Star Game para a edição deste ano foi que os capitães "convocaram" seus jogadores faltando poucas horas para o início da partida. Pela equipe de LeBron, os titulares foram Embiid (Philadelphia 76ers), Irving (Dallas Mavericks), Luka Doncic (Dallas Mavericks) e Nikola Jokic (Denver Nuggets).

A lista dos reservas teve: Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jaylen Brown (Boston Celtics), Paul George (Los Angeles Clippers), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Julius Randle (New York Knicks), De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies).

Pelo Time Giannis, os titulares foram Tatum (Boston Celtics), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Mitchell (Cleveland Cavaliers) e Lauri Markkanen (Utah Jazz). O banco contava com Lillard (Portland Trail Blazers), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Pascal Siakam (Toronto Raptors), Bam Adebayo (Miami Heat) e Domantas Sabonis (Sacramento Kings).