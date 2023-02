Coreia do Norte lança outro míssil balístico, o segundo em 48 horas

20/02/2023 | 07:32



A Coreia do Norte lançou um novo míssil balístico no Mar do Japão, o segundo em menos de 48 horas, anunciou em Seul o Estado-Maior sul-coreano, sem especificar o tipo de equipamento. "A Coreia do Norte lançou um míssil balístico não identificado contra o Mar do Leste", disse o Estado-Maior à agência de notícias oficial Yonhap, referindo-se ao nome pelo qual chamam o Mar do Japão.

A Coreia do Norte já havia confirmado neste domingo, 19, o lançamento de um míssil balístico intercontinental no sábado, 18. Autoridades norte-coreanas disseram que o teste tinha sido feito para reforçar sua capacidade de ataque nuclear contra seus rivais. O lançamento ocorreu um dia antes dos exercícios militares anuais entre Estados Unidos e Coreia do Sul, que começaram neste domingo.

Neste domingo, os EUA enviaram bombardeiros B-1B para sobrevoar a Península Coreana, em um treinamento com caças sul-coreanos e americanos, de acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul. O órgão acrescentou que o treinamento reafirmou o compromisso de segurança de Washington com os sul-coreanos.

Também neste domingo, Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano, Kim Jong-un, falou sobre uma "resposta correspondente" aos exercícios militares conjuntos. "A frequência de uso do Pacífico como nosso campo de tiro depende das ações das forças americanas", disse Kim em comunicado divulgado pela agência de notícias oficial KCNA.

Os disparos de ICBMs (abreviação de míssil balístico intercontinental em inglês) foram os primeiros testes com mísseis da Coreia do Norte desde 1º de janeiro.

Sobre o lançamento de sábado, a KCNA disse que o disparo do Hwasong-15 foi feito por ordem direta de Kim Jong-un. Ainda segundo a agência, o lançamento foi realizado para verificar a confiabilidade da arma e a prontidão de combate da força nuclear do país. Fonte: Associated Press.