São Bernardo vira placar com um a menos e vence por 2 a 1

19/02/2023 | 22:36



O São Bernardo deu um grande passo na briga por classificação às quartas de final do Paulistão. Jogando no Estádio Primeiro de Maio, ontem. Bateu o Botafogo por 2 a 1, de virada, e se consolidou no G-2 do Grupo D. A partida chamou a atenção por um detalhe importante: o time da casa jogou com um a menos durante todo o segundo tempo. Mesmo assim, buscou a virada nos minutos finais.

Com o resultado, o São Bernardo chegou aos 20 pontos. O jogo começou com domínio do visitante. Melhor em campo, o Botafogo se lançou ao ataque, estratégia que surtiu efeito logo no início. Aos 10 minutos, em jogada pela esquerda, Caio aproveitou falha da defesa do São Bernardo e tocou para Edson Carioca, que abriu o placar em chute cruzado.

Aos 45, o centroavante João Carlos acertou uma cotovelada em Madruga e foi expulso. Mesmo assim, o São Bernardo seguiu ao ataque. E o São Bernardo voltou para a segunda etapa na mesma pegada, em busca do gol. Logo aos dois minutos, Chrystian recebeu bom passe de Vitinho e chutou na trave de Rafael Cabral.

Melhor em campo durante toda a partida, o time da casa não desistiu de atacar. Aos 40, Matheus Régis cruzou da esquerda e Hugo Sanches desviou de cabeça, mas novamente Rafael Pascoal salvou. Aos 42, porém, o esforço do São Bernardo foi recompensado. Vitinho recebeu da esquerda e contou com um desvio de Thassio para encobrir Rafael e deixar tudo igual.

O estádio Primeiro de Maio foi tomado por ainda mais emoção pouco depois, aos 47 minutos. Chrystian foi derrubado na área e o árbitro foi alertado pelo VAR.

Após análise, foi constatado pênalti no atacante. Vitinho Mesquita foi para a cobrança e virou o placar, aos 50 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória para o São Bernardo.