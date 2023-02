Thai Spinello prega economia, mas aprova mais gastos em São Caetano

Da Redação



20/02/2023 | 01:00



Mesmo tendo como bandeira a diminuição dos gastos públicos, a vereadora Thai Spinello (Novo) tem ido no sentido contrário nas votações do Legislativo de São Caetano. Em dois anos de mandato, a parlamentar apoiou diversos projetos que causaram impacto financeiro nos cofres públicos do município.

Na última semana, Thai votou a favor do aumento de cadeiras na Câmara a partir da próxima Legislatura. A vereadora também não se mostrou contrária ao aumento de salário dos próprios vereadores, se abstendo da votação que ocorreu na quinta-feira (16).

Somente com valores nominais, o impacto financeiro nos cofres do Legislativo de São Caetano com o subsídio de salário e o 13° será de pelo menos R$ 1,2 milhão anual. O aumento das cadeiras, somado ao subsídio e 13º, custará R$ 3,65 milhões anuais aos cofres do Legislativo, o que representa um aumento de 59,9% do valor gasto na atual legislatura.

Em novembro de 2021, Thai foi convocada para participar de uma reunião dentro do partido Novo para explicar o posicionamento que a vereadora havia adotado em apoio à gestão do então prefeito interino Tite Campanella (Cidadania), que comandou o Palácio da Cerâmica enquanto o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) tentava reverter decisão da Justiça Eleitoral, que havia cassado o mandato e o impedido de assumir no início de 2021, sob alegação de o tucano ter recebido doação ilegal na campanha de 2016.

Em 2021, empresa que pertence à prima da vereadora recebeu aproximadamente R$ 900 mil da Prefeitura por prestações de serviços, segundo dados do Portal da Transparência. A SSD Comércio e Serviços, cuja dona é Aline Spinello Guzman, chegou a ser contratada por R$ 159 mil para montar a árvore de Natal gigante na cidade, mas após revelação do Diário, a administração cancelou o contrato e fez nova licitação.

A SSD também já esteve presente em diversos processos licitatórios da Câmara ao longo de 2022.

Thai se manteve pró-governo mesmo após a posse de Auricchio. No dia 31 de janeiro, quando os parlamentares ainda estavam em recesso, uma sessão extraordinária foi convocada para votar as saídas de São Caetano do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e um projeto de lei encaminhado pela Prefeitura que estabelecia o desmembramento da Secretaria de Planejamento e Gestão em duas novas pastas: a de Gestão e Governo Digital. A vereadora votou a favor das três proposituras, mesmo com a readequação administrativa aumentando cargos e, consequentemente, os gastos dos cofres públicos.

O Diário tentou entrar em contato com a vereadora para questionar os seus posicionamentos na Câmara, mas nenhum retorno foi dado até o fechamento desta edição.