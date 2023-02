Grande ABC oferece 382 empregos nesta semana

Da Redação



20/02/2023 | 00:51



Seis cidades do Grande ABC começam esta semana com um total de 382 empregos abertos para os profissionais atrás de uma recolocação profissional. As oportunidades estão nas áreas administrativa, varejo, comércio, nas indústrias e no segmento logístico.

O maior número de vagas está disponível no CTR (Centro de Trabalho e Renda) de São Bernardo, com 211 oportunidades. Destas, 40 são destinadas para atendente de lanchonete para o público PCD (pessoas com deficiência). Ainda há outras 40 para auxiliar de limpeza.

O PAT de Ribeirão Pires (Posto de Atendimento ao Trabalhador) oferece mais 56 empregos, dos quais 40 são direcionadas para quem pretende conquistar o primeiro emprego como repositor de mercadorias. O CPTR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André tem mais 49 vagas. Entre as funções de maior destaque, 12 chances são para operador de caixa e outras 12 para repositor de mercadorias.

O programa Emprega Diadema está com 33 empregos disponíveis em toda a cidade. Os interessados em busca de uma recolocação profissional podem procurar pela internet, através do site https://emprega.diadema.sp.gov.br.

Já o CPTR de Mauá tem outras 32 oportunidades para vendedores, fiscais de piso, auxiliares administrativos e balconistas. Em Rio Grande da Serra, há uma vaga para técnico de vendas. Os interessados devem comparecer à Rua Prefeito Carlos José Carlson, 280, no centro da cidade.