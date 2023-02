Volante do Santos sofre fratura no nariz e passará por cirurgia

19/02/2023 | 22:48



O técnico Odair Hellmann deve ter ao menos um desfalque para a estreia do Santos na Copa do Brasil. Trata-se do jovem volante Sandry, que sofreu uma fratura no nariz durante a partida contra a Portuguesa, neste domingo, pelo Paulistão, e precisará ser submetido a uma cirurgia.

"O meia Sandry foi encaminhado para o Hospital Albert Einstein ainda durante o jogo contra a Portuguesa e passou por exames na noite deste domingo, onde foi constatada fratura nasal e maxilar", informou o Santos. "O atleta passará por tratamento cirúrgico nesta segunda-feira, acompanhado da equipe médica do clube."

Sandry deixou o gramado da Vila Belmiro ainda no primeiro tempo após levar uma cotovelada no rosto do volante Marzagão, que acabou sendo expulso de campo. A vantagem numérica abriu caminho para a goleada de 4 a 0 dos anfitriões, que reagiram no campeonato.

A direção santista não revelou estimativa de tempo para a recuperação completa do jogador de apenas 20 anos. "O Santos FC deseja uma pronta recuperação ao Menino da Vila", disse o clube.

Diante da necessidade de cirurgia, Sandry se tornou desfalque praticamente certo para o duelo contra o Ceilândia, na quinta-feira, na estreia santista na Copa do Brasil. O jogo será disputado no Distrito Federal. Pelo Paulistão, o volante pode perder o clássico com o Corinthians, no domingo que vem, na Vila Belmiro, pelo Estadual.