Corinthians vence, encerra jejum de três jogos e Róger Guedes assume artilharia

19/02/2023 | 20:43



Com grande atuação do meio para a frente, mas muitas falhas defensivas, o Corinthians encerrou uma sequência de três jogos sem triunfos (dois empates e uma derrota) com uma vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol neste domingo, na Neo Química Arena. Os gols foram de Róger Guedes, artilheiro do torneio, com sete gols, e de Renato Augusto. Cássio ainda defendeu um pênalti quando o jogo estava 2 a 0.

A vitória foi importante para a posição do time na classificação geral, que define mandos de campo nas fases decisivas. Hoje, o Corinthians é o terceiro colocado, logo atrás de Palmeiras e São Bernardo (a rodada ainda não está completa). Pelo Grupo C, o time alvinegro lidera com 18 pontos, enquanto o Mirassol é o terceiro colocado do B, com 12, ainda com chances de classificação

O início de jogo eletrizante subverteu a escrita da maioria dos jogos do Paulistão em que os grandes atacam e os times do interior se defendem e especulam com contra-ataques. O Mirassol foi ousado em querer ficar com a bola e atacar. Prova disso foi a defesa de Cássio após chute de Negueba.

O time do interior pagou um preço alto ao propor um jogo franco. Embora o técnico Fernando Lázaro tenha cogitado mudanças após o empate com o Palmeiras, o Corinthians entrou com time principal. Essa escalação, aliada ao bom público na Neo Química Arena, empurrou o time da casa ao ataque, com boas chances nos primeiros minutos.

O gol demorou apenas nove minutos - antes deles, chances com Róger Guedes e Yuri Alberto. Após enfiada de Renato Augusto, Yuri ajeitou e Guedes finalizou no canto. Foi seu sexto gol na temporada, marca que o coloca está entre os artilheiros do torneio.

O Mirassol manteve a postura ofensiva com uma estratégia bem definida: chutes de fora da área. Foram pelo menos quatro finalizações perigosas no primeiro tempo, principalmente com o meia Camilo - os volantes do Corinthians pecavam no bloqueio à zaga. Embora corajoso, o time cometeu um erro crasso: dar espaço para Renato Augusto.

A exemplo do que havia acontecido em outros lances, o meia tinha espaço para dominar e pensar. Isso foi fatal aos 45. Com um chute colocado, de chapa, seu estilo característico, Renato Augusto ampliou o placar: 2 a 0, em uma diferença de gols que não refletiu exatamente o que os times fizeram no primeiro tempo.

O Mirassol teve grande chance de diminuir no início do segundo tempo, quando Cássio fez pênalti no zagueiro Luiz Otávio após bola aérea. O goleiro se redimiu ao defender cobrança de Camilo.

A comemoração da torcida pela defesa continuou na sequência com o gol de Róger Guedes, após passe milimétrico de Giuliano. O pênalti defendido e o gol que definiu a vitória se uniram num momento único de êxtase para os corintianos. O Mirassol não desistiu do gol e continuou tentando marcar até o último lance.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 3 X 0 MIRASSOL

CORINTHIANS - Cássio; Fagner (Rafael Ramos), Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Roni (Fausto Vera), Giuliano (Du Queiroz), Renato Augusto (Paulinho) e Adson (Maycon); Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri (Flavio), Danielzinho e Camilo (Gabriel); Fernandinho (Zé Mateus), Zé Roberto (Kauan) e Negueba. Técnico: Ricardo Catalã.

GOLS - Róger Guedes, aos 9, e Renato Augusto, aos 45 minutos do primeiro tempo. Róger Guedes, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Yuri, Cássio, Adson, Luiz Otávio.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.

RENDA - R$ 2.229.991,50.

PÚBLICO - 36.928 pagantes.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).