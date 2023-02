Janja curte carnaval de Salvador em camarote de Gilberto Gil

19/02/2023 | 19:16



A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, deixou a Base Naval de Aratu, onde passa o recesso de carnaval ao lado do marido, o presidente Lula, para curtir a folia no circuito Barra-Ondina. Ela foi ao camarote Expresso 2222 ao lado de Gilberto Gil e sua esposa, Flora Gil, além da mulher do senador Jaques Wagner (PT), Fátima Mendonça.

Janja chegou ao camarote por volta das 16h30 deste domingo, 19, no início da folia no circuito. A presença dela foi registrada pelo perfil do Expresso 2222 no Instagram. "Domingo de encontros. Honra em receber a nossa Primeira Dama", diz a legenda da publicação onde aparecem ela, Gilberto e Flora Gil.

Lula, até o momento, não se dirigiu até o circuito para acompanhar a esposa.

Expresso 2222

Um dos camarotes mais tradicionais do carnaval, o Expresso 2222 fica localizado no icônico Edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra. O espaço é dedicado apenas a convidados de Gilberto Gil e sua família.

Lá, o serviço é All inclusive com cervejas premium, buffet, drinks, acarajé e até maquiadores à disposição dos convidados.

Também há apresentações musicais e DJs na área interna. Neste sábado, 18, por exemplo, Gilberto Gil e a ministra da Cultura Margareth Menezes fizeram um dueto.