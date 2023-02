Praias de São Sebastião ficam isoladas, sem luz e sem comunicação

19/02/2023 | 19:12



A tragédia que atingiu o município de São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, onde a chuva acumulou mais de 600 milímetros em 24 horas, deixou dezenas de praias muito frequentadas por turistas totalmente isoladas. No fim da tarde deste domingo, 19, a rodovia Rio-Santos, principal via de acesso, estava com ao menos nove pontos de interdição total devido à queda de barreiras. Os mais de 40 km de rodovia margeando a orla, em área do município, estavam com poucos trechos liberados para o tráfego.

Havia interdição total entre as praias de Toque-Toque, próxima de São Sebastião, e de Boracéia, já nas proximidades de Bertioga. Praias como Maresias, Boiçucanga, Barra do Sahy e Camburi estavam sem comunicação com a cidade. O isolamento dificultou a chegada de equipes de socorro às comunidades atingidas por grandes deslizamentos de encostas.

Para complicar, o mau tempo impedia também o acesso de helicópteros para o socorro de feridos. Apenas em Barra do Sahy havia 30 pessoas feridas, à espera de atendimento. O acesso por barco também estava impossibilitado pela forte ressaca.

Os deslizamentos e quedas de árvores atingiram também as redes elétricas e de telefonia. As redes de cabo óptico das empresas de telefonia celular foram atingidos, gerando um clima de muita tensão entre os turistas. Familiares de pessoas que foram passar o Carnaval na região e estavam em pousadas não conseguiam contato com elas pelo celular ou redes sociais.

As operadoras Tim e Vivo confirmaram os problemas nas redes e informaram que estavam trabalhando para regularizar a situação da forma mais rápida possível. No entanto, dependiam da liberação do tráfego nos acessos. As duas concessionárias de energia que atuam na região disseram que buscavam a normalização do fornecimento aos clientes que estavam sem luz.

A falta de acesso fez com que os próprios moradores se mobilizassem para o socorro às vítimas em praias como Juquehy e Barra do Sahy. Moradores falavam em dezenas de pessoas mortas ou desaparecidas sob os escombros. Até o fim da tarde, no entanto, a Defesa Civil havia confirmado apenas uma morte em São Sebastião, em Boiçucanga.

Com o cancelamento dos festejos de carnaval em São Sebastião, como aconteceu em outras cidades do litoral norte, muitos turistas tentavam voltar para casa, mas enfrentavam outro problema. A Rodovia dos Tamoios estava com uma das pistas totalmente interditada devido ao risco de queda de barreiras, por isso todo o tráfego estava concentrado na pista de subida, no trecho de serra. Já a Mogi-Bertioga, outra opção para a subida da serra em direção à Região Metropolitana de São Paulo, estava totalmente interditada devido à erosão na altura de Biritiba-Mirim.