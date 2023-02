Chuvas em SP: Lula telefona para França e Porto de Santos libera R$2 mi a cidades

19/02/2023 | 19:08



A autoridade portuária de Santos liberou neste domingo R$ 2 milhões às cidades atingidas por chuvas intensas no litoral paulista. A informação é do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que conversou ao telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O presidente Lula me ligou para falar sobre a emergência de São Sebastião. Ele pediu para que nós agíssemos depressa. Nós pedimos ao secretário nacional de Portos, Fabrizio Pierdomênico, que falasse com o porto de Santos. E a autoridade portuária acaba de liberar R$ 2 milhões para as prefeituras e o governo do Estado ajudarem as vítimas dessa tragédia", afirmou Márcio França em vídeo enviado à reportagem.

O ministro prometeu uma ação rápida para a minimização de danos da população. Já são três mortes confirmadas após as fortes chuvas.

Ex-prefeito de São Vicente, também no litoral paulista, Márcio França está em São Luís para agendas do ministério. Já o presidente Lula está em Salvador, em dias de descanso na base militar de Aratu. Amanhã, o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, vai visitar as áreas atingidas.