Alcaraz derrota Norrie e se sagra campeão do Torneio de Buenos Aires

19/02/2023 | 18:28



Carlos Alcaraz voltou com tudo ao circuito. Neste domingo, o tenista espanhol se sagrou campeão em Buenos Aires, logo no primeiro torneio em seu retorno às quadras. Na final, o atual número dois do mundo derrotou o britânico Cameron Norrie por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1h33min.

Alcaraz voltou ao circuito nesta semana. Ele não entrava em quadra para um jogo oficial desde o início de novembro, quando sofreu seguidas lesões, uma no abdome e outra no tendão. Ele chegou a abandonar o que se tornou sua última partida da temporada passada, no Masters 1000 de Paris. Contra o dinamarquês Holger Rune, ele deixou a quadra no segundo set, pelas quartas de final.

Lesionado, Alcaraz acabou perdendo o ATP Finals, que encerra a temporada, e o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam de 2023, em janeiro. O espanhol ascendeu no circuito ao longo do ano passado, principalmente após faturar seu primeiro Major da carreira, no US Open. Na ocasião, garantiu o topo do ranking, se tornando o mais jovem da história a ocupar tal posição.

Ele acabou deixando a liderança da lista da ATP ao fim do Aberto da Austrália. O posto é ocupado no momento pelo sérvio Novak Djokovic, campeão em Melbourne. A disputa pela ponta, agora, será retomada.

Com o seu sétimo título na carreira, Alcaraz mostra que está em alto nível, apesar do tempo de ausência, e está disposto a recuperar o topo do ranking.

Seu próximo desafio será o Rio Open, cuja chave principal começa nesta segunda-feira. O espanhol será a principal estrela do torneio. Ele vai estrear contra o brasileiro Mateus Alves, convidado da organização. Norrie, por sua vez, terá pela frente um rival do qualifying, na primeira rodada.