Governo de SP aciona Exército para apoiar no socorro às vítimas de temporal no litoral norte

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



19/02/2023 | 17:22



O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) solicitou apoio ao Exército Brasileiro para ações de atendimento às vítimas das chuvas no Litoral Norte, nas operações de resgate e transporte de feridos. O Comandante do Exército autorizou o emprego de tropas do Comando Militar do Sudeste, atendendo a solicitação.

Serão empregados duas aeronaves, um HM-1 Pantera e um HM-4 Jaguar, com as respectivas equipes de busca e salvamento. Ambas já decolaram em direção do Litoral Norte.

Técnicos do batalhão de Engenharia de Pindamonhangaba atuarão nos trabalhos de resgate de desobstrução da BR-101.