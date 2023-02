Influenciadora revela que Leonardo DiCaprio fuma cigarro eletrônico e usa fones de ouvido durante o sexo

19/02/2023 | 16:10



Seguindo a tradição, mais um affair de Leonardo Dicaprio, com 25 anos de idade, soltou o verbo sobre as manias do ator. Dessa vez, foi a influenciadora e atriz Monica Moore Smith pelo Tiktok.

A atriz já havia viralizado um tempo atrás na rede social ao afirmar que teria se relacionado com o galã. Com a repercussão do vídeo, a gata decidiu entrar na onda e contar um pouco da intimidade dos dois. Na legenda, Monica contou que o astro usava fone de ouvidos durante o sexo.

Eu falei pra ele que ele não poderia usar fones de ouvido durante nossos momentos de intimidade e isso o irritou.

Indignados com a situação, os seguidores bombardearam o vídeo com comentários cheios de dúvidas, e claro que a influenciadora não ficou calada.

Ele também usava cigarro eletrônico durante o sexo, então piora.

Ao ser questionada sobre a motivação dela ter ficado com Dicaprio apesar dessas experiências, Monica afirmou que gostaria de se tornar famosa com isso. Cada um é cada um, né?