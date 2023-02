Moradores do Grande ABC relatam transtornos no litoral por conta das chuvas

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



19/02/2023 | 15:19



Moradores do Grande ABC que foram ao litoral de São Paulo curtir o Feriado de Carnaval estão enfrentando diversas dificuldades por conta das fortes chuvas que atingiram a região. O temporal, que começou na noite de ontem (18), atingiu principalmente o litoral norte e causou bloqueio de estradas, queda de barreiras, inundações, deslizamentos, desabamentos, e também afetou o abastecimento de água.

O economista Carlos Roberto Molines Júnior, 46 anos, morador da Vila Assunção, em Santo André, relata que a chuva começou por volta das 21h de sábado em Ilhabela, onde está hospedado com a família e, que ficou mais intensa às 23h.

"A chuva foi parar só hoje de manhã. Na praia do Viana, onde estou hospedado, não teve muitos impactos, a situação ficou pior mais para o sul da ilha. Passei pela manhã nas praias Grande, do Portinho e da Feiticeira, onde alguns quiosques estavam danificados", conta.

Por conta do bloqueio de estradas, o andreense adiou à volta para casa. "A ideia era voltar na quarta-feira de manhã, mas vamos esperar um pouco mais e tentar retornar na quinta." A Rodovia Mogi-Bertioga está interditada na altura do km 082+100, em Biritiba Mirim, desde 0h30 deste domingo (19), devido ao rompimento de uma tubulação e consequente erosão causados pelas fortes chuvas que atingiram a região.

O litoral sul também registrou pontos de alagamento por conta das chuvas. Moradora do bairro Campestre, em Santo André, Adriana Gonçales Novaes, conta que está ilhada no condomínio Acapulco, no Guarujá. Segundo ela, por conta do alto volume de água, os carros estão submersos e não há possibilidade de entrar ou sair do local.

“O município de Guarujá tem um dos IPTUs (Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) mais caros do Brasil, e a cidade está alagada, principalmente na periferia. A minha funcionária, que mora no bairro Maré Mansa, teve a casa alagada e perdeu tudo. Ela dormiu aqui conosco e o restante da família dela foi para outro lugar. Até agora não conseguiram voltar para casa porque as ruas estão cheias de água”, diz Karina.

Assim como Molines, Karina também decidiu adiar a volta para casa. “Como a Rodovia Mogi-Bertioga está interditada e os motoristas que estão no litoral norte vão seguir pela Anchieta ou Imigrantes, vamos voltar para casa somente na quarta-feira para tentar fugir do congestionamento”, finaliza.