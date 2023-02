Prefeitura de São Sebastião confirma primeira morte de vítima das fortes chuvas

19/02/2023 | 16:06



A prefeitura de São Sebastião divulgou na tarde deste domingo, 19, nota confirmando a primeira morte na cidade por causa das chuvas. Leia a íntegra da nota:

"A Prefeitura de São Sebastião lamenta informar que o primeiro óbito confirmado em decorrência das fortes chuvas que assolam o município, desde a madrugada deste domingo (19), foi o da coordenadora do Programa Criança Feliz, projeto do Governo Federal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social (SEDES), Fabiana de Freitas Sá, 40 anos. Ela residia na Estrada da Maquinha, bairro Boiçucanga, Costa Sul do município.

Desde a primeiras horas deste domingo (19), o prefeito Felipe Augusto decretou estado de calamidade pública na cidade. Vistorias e atendimentos de ocorrências seguem sendo feitas pelas equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros por todo município. Já foram constatados diversos desabamentos de casas e encostas. Até o momento foram registrados cerca de 20 pontos de interdição nas vias públicas da cidade.

A Prefeitura de São Sebastião presta toda a solidariedade aos familiares e amigos neste momento tão difícil."