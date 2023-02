Tarcísio pede que população evite se deslocar para locais atingidos por temporal

19/02/2023 | 15:32



O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), pediu neste domingo, 19, pelo Twitter, que a população evite se deslocar ao litoral norte do Estado, atingido por fortes chuvas hoje.

"Peço atenção para a grave situação causado pelo impacto das chuvas no Litoral Norte", escreveu. "Evitem (se) deslocar para os locais atingidos e acompanhem as redes do governo de São Paulo com informações em tempo real."

Mais cedo, Tarcísio anunciou que iria hoje a Ubatuba e São Sebastião, dentre as cidades mais atingidas pelo temporal.

Conforme o último balanço do governo, três rodovias têm pontos de interdição devido às chuvas. A Rodovia dos Tamoios (SP-099) está totalmente interditada no km 65, sentido litoral norte, e km 82 sentido capital.

A Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055) tem interdição total nos kms 174, 164+100, 178, 140 a 142, 61, 97, 95, 99 e 116. Estão parcialmente interditados os kms 164, 180, 205, 203, 237, 66, 84 e 93.

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) tem interdição total no km 82, em Biritiba Mirim, e nos kms 90 e 91, além do km 87. O governo orienta motoristas a usar como alternativas as rodovias Sistema Anchieta/Imigrantes (SP-160 e SP-150), Rodovia dos Tamoios (SP-099) e Oswaldo Cruz (SP-125).