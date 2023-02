Emerson Royal marca, Tottenham vence, e busca recuperação no Campeonato Inglês

19/02/2023 | 15:32



Em um jogo com um primeiro tempo equilibrado, o brasileiro Emerson Royal foi fundamental para abrir o caminho da vitória do Tottenham sobre o West Ham por 2 a 0 neste domingo, pelo Campeonato Inglês. O brasileiro fez o primeiro gol, já na etapa final, e Heung-Min Son garantiu os três pontos definindo o placar. O resultado ajuda a equipe do capitão Harry Kane a melhorar sua posição na tabela. Com 42 pontos, o time está a sete do Manchester United, terceiro colocado.

Depois de um primeiro tempo amarrado, onde o West Ham armou um forte esquema de marcação para travar as investidas dos donos da casa, o segundo tempo contou com o poder de decisão de um jogador brasileiro.

Já na base da pressão, o Tottenham empurrou o adversário para o seu campo, passou a apostar no toque de bola e também no jogo aéreo. E num lance de oportunismo, Emerson Royal fez a diferença. Ele achou um espaço e, após assistência de Ben Davies, chutou forte, no canto, para fazer 1 a 0 aos 11 minutos.

Empurrado pela torcida, o Tottenham aumentou o volume de jogo. O West Ham seguiu só se defendendo, mas acabou sofrendo mais um gol. Harry Kane atraiu a marcação, prendeu a bola e percebeu Heung-Min Son livre na área. O passe saiu na medida para o sul-coreano fazer 2 a 0 com um chute rasteiro, aos 27 minutos.

A partir daí, com boa vantagem, o time da casa passou a cadenciar o ritmo e fazer o tempo passar para confirmar o triunfo e garantir mais três pontos na tabela de classificação do Campeonato Inglês.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pela competição. O Tottenham tenta manter o embalo e recebe o Chelsea em seu estádio no domingo. Um dia antes, o West Ham vai buscar a reabilitação, jogando diante de sua torcida, contra o Nottingham Forest.