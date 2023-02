Tom Brady suspende contrato de quase dois bilhões de reais e tem planos para reconquistar Gisele Bündchen

19/02/2023 | 15:10



Três meses depois de oficializar o fim de seu divórcio com Gisele Bündchen, Tom Brady parece estar se arrependendo da decisão. Segundo o jornal Radar Online, o ex-atleta está começando a por em prática o seu plano para reconquistar a top model.

O primeiro passo de Brady foi anunciar sua aposentadoria definitiva do futebol americano, um pedido antigo de Bündchen ao ex-marido, já que ela queria que ele passasse mais tempo com a família, e menos entre viagens e treinos.

Desta vez, o ex-atleta decidiu suspender o início da validade de seu contrato com o canal esportivo TV Fox News, no valor de 375 milhões de dólares, cerca de um bilhão e 900 milhões de reais. A atitude teria sido tomada para provar à Gisele que ele está disposto a colocar a família em primeiro lugar, ao invés do futebol americano.

O maior obstáculo entre eles eram os incômodos da Gisele com a opção do Tom em colocar o futebol americano antes da família. Agora ele decidiu mostrar para ela que está disposto a focar neles antes de dar início aos seus trabalhos na Fox. O único objetivo dele agora é reconstruir sua família, revelou a fonte do Radar Online.

Vale lembrar que segundo informações, o casal segue mantendo uma relação cordial após a separação. E aí, será que eles voltam?