Curtindo o Carnaval em Salvador, Virginia Fonseca se perde e vai parar na casa de fã: - Invadimos

19/02/2023 | 14:11



Isso que é uma festa! Virginia saiu para curtir o Carnaval de Salvador em um camarote, mas acabou se perdendo no meio da multidão e foi socorrida por fãs. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, a influenciadora surgiu curtindo muito a folia e contou que acabou entrando na casa de uma seguidora.

Coisas que só acontecem comigo!!! Ficamos perdidos, uma seguidora cedeu a casa para a gente ficar. Invadimos a casa da seguidora.

Em seguida, a famosa exibiu registros das moças que a ajudaram e declarou:

As perfeitas que me salvaram. Eu estava perdida, gente, no meio do povo e seguindo o fluxo. Estamos no camarote VIP aqui, comida e tudo mais.

Um tempo depois, a esposa de Zé Felipe contou que um amigo conseguiu ir buscar e levá-la até o camarote.

Me buscou lá na casa da seguidora para vir para o camarote que era para eu ter vindo desde o início, mas foi ótima a tour, amei!

Virginia ainda fez uma publicação no feed para exibir o look ousado da Dolce & Gabbana que estava usando para curtir a folia. Uau!