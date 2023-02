Bianca Andrade dá show de estrelismo em Carnaval do Rio de Janeiro

19/02/2023 | 13:10



Ao que parece, Bianca Andrade não está em seus melhores dias nesse começo de Carnaval. Pelo menos é o que contou o colunista Lucas Pasin. Segundo ele, Boca Rosa tem feito cara de poucos amigos e fugido de jornalistas e do assédio dos fãs ao aparecer nos camarotes do Rio de Janeiro para acompanhar os desfiles das escolas de samba do grupo de acesso do Rio de Janeiro.

Ela esteve por lá no primeiro dia de festa - e chegou a encontrar o ex-namorado Diogo Melim - e na noite de sábado, dia 18, passou novamente por lá.

Mas, de acordo com o jornalista, nos dois dias Bianca sorriu muito para as fotos, mas não repetiu a mesma atitude nos bastidores, posando para os cliques, mas não querendo conversar com a imprensa ou posar com fãs. Na área vip do vip, no entanto, ela ficou cheia de amizades e carisma.

O que será que está rolando, hein?