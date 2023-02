Rashford marca dois, soma 16 gols após a Copa, e United ganha mais uma no Inglês

19/02/2023 | 12:58



Difícil encontrar um atacante em melhor fase pós-Copa do Mundo que Marcus Rashford. Neste domingo, o camisa 10 do Manchester United chegou a 16 gols em 17 partidas disputadas após a competição do Catar. Ele ainda participou do gol de Sancho, que fechou o triunfo por 3 a 0 sobre o Leicester, em Old Trafford, pelo Campeonato Inglês.

Para quem começou a competição em baixa e desacreditado, o United começa a se credenciar com o um dos candidatos ao título. São 49 pontos somados em 24 rodadas, apenas cinco do líder Arsenal e a três do rival City.

Ao abrir o marcador para o United neste domingo, ainda no primeiro tempo, Rashford chegou a sete gols seguidos em Old Trafford, igualando marca de Wayne Rooney. Foi seu 23º gol da temporada, superando sua melhor marca da carreira, que era de 22.

Em um jogo complicado, no qual De Gea fez duas importantes defesas para evitar que a equipe saísse em desvantagem, o faro de gol do artilheiro acabou decisivo. Lisandro Martinez carimbou o travessão do Leicester em cabeçada perigosa, antes de vir o alívio, já na etapa final.

Aos 11 minutos, Rashford ampliou. O camisa 10 recebeu de Fred, superou o marcador em velocidade antes de mandar às redes para ampliar seu recorde de gols na temporada e a vantagem do time na partida. A comemoração veio somente após o VAR confirmar que ele estava em posição legal.

Rashford estava bastante ligado na partida e participou da jogada do gol de Sancho. Ele avançou da intermediária e tocou para o companheiro tabelar com Bruno Fernandes e definir a vitória. Logo depois, acabou substituído para ser poupado para a decisão de vaga nas oitavas de final da Liga Europa, quinta-feira, no Old Trafford, com o Barcelona, após 2 a 2 na Espanha. Fred, Sabtizer e Lucas Shaw também foram preservados dos minutos finais pelo técnico Erick Ten Hag.

A partida ainda tinha 11 minutos para o fim do tempo regulamentar e a torcida do Manchester United gritava "olé" em mais uma boa apresentação da equipe, que agora terá duas decisões pela frente. Além da vaga na Liga Europa, o time faz no próximo fim de semana a final da Copa da Liga Inglesa diante do Newcastle, com escalação do volante Casemiro, que cumpriu três jogos de suspensão após ser expulso contra o Crystal Palace.