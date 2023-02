Marcelo Adnet homenageia Paulo Gustavo em desfile da Estrela do Terceiro Milênio

19/02/2023 | 12:11



A escola de samba Estrela do Terceiro Milênio desfilou no último sábado, dia 18, no segundo dia de desfiles das escolas de samba do grupo especial de São Paulo com o enredo Me dê sua tristeza que eu transformo em alegria! Um tributo à arte de fazer rir - e é claro que não dá para se falar de humor brasileiro sem lembrar de Paulo Gustavo.

Pensando nisso, Marcelo Adnet decidiu fazer uma camiseta personalizada para homenagear o artista que morreu em 2021 devido à Covid-19.

O ator usou a frase Rir é um ato de resistência usada por Paulo em diversas ocasiões para falar sobre seu trabalho.