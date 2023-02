Internautas pedem expulsão de Larissa do BBB23 por agressão

19/02/2023 | 12:11



Os brothers do BBB23 protagonizaram muitos acontecimentos na madrugada deste sábado, dia 19. A curtição pós-festa azedou rapidamente após os participantes promoverem uma guerra de chantilly e creme hidratante que instaurou uma guerra e culminou em briga.

Em mais uma polêmica edição do after dos crias - pois a última também acabou em confusão e bate-boca - Fred pegou um creme no banheiro para passar em quem estava na sala. Dentre os confinados que foram atingidos pela brincadeira, Larissa se estressou e gritou com o influenciador. A professora de Educação Física disparou:

- Eu estava de boa, seu m***a.

Tomada de raiva, a sister deu mais de um tapa no youtuber e acabou se tornando assunto na web, com internautas pedindo expulsão por agressão. Vídeos também mostram a participante empurrando Marvvila e Bruna Griphao.

Em certo momento, a pagodeira disse:

- Tu está curtindo igual a gente, para de ser chata.