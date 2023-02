Madrugada dos brothers no BBB23 tem estratégia de jogo, briga e acerto de contas

19/02/2023 | 11:11



A festa foi agitada! A madrugada dos confinados do BBB23 contou com muita curtição, possível reconciliação, fofoca e tretas. A decisão do anjo Ricardo de colocar o líder Cezar no monstro levantou muitos debates na casa mais vigiada do Brasil. Em uma conversa sincera com o brother, Gabriel Santana criticou a escolha.

- Eu vejo muita verdade em você, a gente sempre trocou muito. Mas é difícil te defender e queria muito te defender.

E Alface foi bem sincero na hora de se defender:

- Posso te falar uma coisa? Ele vai me colocar no Paredão, que é a pior coisa que pode acontecer. Ele tem que ser grato que tem mais de uma semana de Big. Estar na Xepa não tira o mérito dele ser Líder, de ter feito uma prova de 15 horas. Mano, ele trouxe Aline pelo braço, isso é hombridade.

MC Guimê também argumentou sobre o assunto enquanto batia um papo com Bruna Griphao. O cantor disse que entende Ricardo ter reagido após travar diversos embates com Cezar.

- Eu entendo, respeito, mas essa vitimização conjunta, geral... Do meu ponto de vista, cada um faz o que quer aqui. O mano não chamou ele de frouxo? Não que falou que não fez nada no jogo? Ele fez agora. Isso aqui é o game. Aí o que eu não gosto é a vitimização, o drama. Para com isso. Aí a pessoa tem que ficar sabonetando?

O marido de Lexa ainda disparou:

- Com todo o respeito ao corre dele, mérito dele ter ganhado. Mas eu fiquei também 11 horas, fiquei triste e tive que engolir meu choro. Aline ficou 15 horas e quarenta minutos, teve que engolir o choro dela também. Ele ficou 16 horas, ganhou, mas ele arrumou uma treta com o mano e falou que o cara era frouxo, que não fazia nada no jogo. O cara fez.

Alface ainda sentou com Larissa e esclareceu algumas questões, dando abertura a uma possível reconciliação entre eles após terem discutido.

- Não sou flor que se cheire, sou dificilíssimo de conviver. Você também não é fácil. Eu fiz coisas que desagradou você, tenho certeza. Falei groselhas, mas sou reativo. Estou de saco cheio de muita coisa da casa, não de você. Estou estressado. Peço desculpa. Quando chamei de mimada, não.

- Mas não sou mimada, respondeu a professora de Educação Física.

O brother então explicou:

- Sei que você não é. Só foi uma atitude que você teve. Quando falei mete o pé soou muito ofensivo, mas é porque você falou: Você ofende todo mundo e depois vai lá lamber, pedindo desculpa.

E a sister disse que se sentiu ofendida com o termo.

- Eu fiquei muito mal, porque quantas vezes já falei que todo mundo fala alguma de coisa de você e sou a primeira a defender. Eu sempre falo que o Alface é muito sentimento e ele não sabe controlar o sentimento dele [...] Você não é fácil, eu também não sou fácil. Quando me incomoda uma coisa, eu não paro de falar. Você já me ofendeu, isso de chamar de mimada. Todo mundo fica zoando. Quem olha aqui de fora, bonitinha, mas as pessoas não sabem o que passei na minha vida. Aquilo lá mexeu muito comigo, de chamar de mimada.

Cezar mergulhou nas análises de jogo e disparou comentários sobre Cara de Sapato ao alegar que ele faz Amanda parecer fraca, mas a médica resistiu muito mais tempo na Prova do Líder.

- Se nós achamos que a Amanda aqui é o elo fraco, bote na conta dele, que a trata como uma pessoa fraca. Ele fica tentando proteger ela a todo tempo, e ela sabe se proteger. Ela saiu no final da prova. Ele saiu em cinco minutos de prova. Quem é forte aqui é ela, não é ele. Mas ele coloca ela como um passarinho, em baixo do braço, em baixo da asa dele, e ofusca completamente todo o brilho dela. Se ela foi pro Paredão duas vezes, foi por conta dele, que ele passa ela como uma pessoa fraca.

No entanto, houve quem não gostou das leituras do líder! Enquanto discutia a possibilidade de escolher outro alvo para o paredão caso o anjo Ricardo seja autoimune, Cezar pensou em votar em Cristian, pois acredita que seria incoerente não o indicar dado últimos acontecimentos na casa. O empresário não gostou e disse:

- Você sabe que eu vou pro Paredão de qualquer jeito. Eu acho que é um voto jogado fora, uma escolha tua jogada fora.

- Se você sai, eu comprei a briga com mais uma pessoa dentro, respondeu o enfermeiro.

Cristian continuou:

- Assim como, se eu voltar, e eu criar um grupo, os primeiros alvos são vocês. Todos vocês que estão ali. Tenha certeza disso. E não vai ser só um grupo contra ali, vai ser dois grupos contra um.

- Não use isso como algo para me intimidar, é até feio falar assim. Soa de uma forma muito ofensiva e muito bizarra, rebateu o líder.

Azedou! Após uma noite de curtição na festa, os brothers parecem ter esquecido da briga desencadeada durante o último after dos crias e partiram para mais uma bagunça. Os participantes pegaram chantilly da comida para passar uns nos outros. Dentro da casa, Fred sacou um creme hidratante no banheiro para passar em quem estava na sala e instaurou uma guerra.

Ao ser atingida, Larissa foi tomada de raiva e gritou com o influenciador. Marvvila não gostou da atitude da sister e a criticou por estar sendo chata.