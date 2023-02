Filho de Ivete Sangalo volta a chamar a atenção em Carnaval de Salvador e ela se derrete: Eu e minha cria

19/02/2023 | 11:11



Não tem como negar: cada vez mais o filho de Ivete Sangalo tem roubado a cena nos shows da cantora baiana. Ao abrir o Carnaval de Salvador, na quinta-feira, dia 16, Marcelinho já ficou nas luzes dos holofotes. E no último sábado, dia 18, isso rolou de novo.

Ivete subiu no trio elétrico e arrastou milhares de pessoas no bloco Coruja, do circuito Dodô, realizado no Barra-Ondina, se divertindo ao lado do filhote.

Com 13 anos de idade, ele aproveitou para tocar percussão ao lado da banda da artista. Ele e a mãe també deram um show solo juntos, do qual Veveta se orgulhou:

Eu e minha cria, disse ela.

Demais, né?