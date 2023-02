Rodovia Mogi-Bertioga é interditada após asfalto ceder por conta das chuvas

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



19/02/2023 | 10:49



De acorodo com informações do O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) a Rodovia Mogi-Bertioga está interditada na altura do KM 082+100, em Biritiba Mirim, desde 0h30 deste domingo (19), devido ao rompimento de uma tubulação e consequente erosão causados pelas fortes chuvas que atingiram a região.

Uma equipe do órgão está no local, porém não há previsão para liberação da pista. Como alternativa, os motoristas devem seguir pelas as rodovias Sistema Anchieta/Imigrantes (SP-160 e SP-150), Rodovia dos Tamoios (SP-099) e Oswaldo Cruz (SP-125).