Após passar perrengue por menstruar durante desfile, Ana Paula Minerato desabafa: Alguns imprevistos não impediram que eu pudesse estar junto à Gaviões da Fiel

19/02/2023 | 08:10



Ana Paula Minerato arrasou durante o desfile da Gaviões da Fiel no primeiro dia de desfiles das escolas de samba do grupo especial de São Paulo. No entanto, ela acabou passando por um imprevisto: menstruou durante o desfile.

Agora, passado o perrengue e inundada pela boa energia que é desfilar na avenida do samba, a artista desabafou sobre o ocorrido:

Que noite meus amigos ! Alguns imprevistos não impediram que eu pudesse estar junto a minha Gaviões da Fiel em um lindo amanhecer. Que orgulho de estar junto a nossa torcida com um enredo tão bonito e especial.

Lembrando que a Gaviões também tem Sabrina Sato como Rainha de Bateria, tendo sido a última escola a desfilar no Anhembi, encerrando o primeiro dia do grupo especial na folia paulista.