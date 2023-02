São Bernardo busca 5ª vitória seguida em jogo com Botafogo

19/02/2023 | 03:43



Em bom momento no Paulistão, São Bernardo e Botafogo se enfrentam por mais uma vitória, às 16h de hoje. O Tigre vem de quatro vitórias seguidas e uma goleada fora de casa, enquanto o adversário venceu as duas últimas e lidera seu grupo. A partida, válida pela décima rodada, será realizada no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo.

Na última rodada, o São Bernardo goleou o Guarani por 5 a 1, em Campinas, depois de já ter vencido São Bento, Ferroviária e Corinthians. Com 17 pontos, é o vice-líder do Grupo D, atrás apenas do Palmeiras, com 21, e à frente de Santo André e Portuguesa. Entretanto, o São Bernardo tem um jogo a menos, contra o Ituano, fora de casa, pela oitava rodada, adiado para quarta-feira. Depois, ainda pega o São Paulo, fora, e o Água Santa, em casa.

A fase do Botafogo não é tão espetacular quanto a do adversário, mas também é boa. Nos últimos jogos, venceu Ferroviária, por 2 a 1, e São Bento, por 1 a 0. Com 14 pontos, lidera o Grupo A, que ainda tem Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e Santos. Nos últimos jogos, encara àgua Santa, fora, e São Paulo, em casa.

O técnico Márcio Zanardi tem expectativa por três retornos. O lateral-direito Jeferson, o meia Vitinho e o atacante Léo Jabá não jogaram contra o Guarani por problemas musculares e serão reavaliados. Se não tiveram condições, seguem nas posições, respectivamente, Alex Reinaldo, Henrique Lordelo e Matheus Régis. Zanardi reforçou a confiança em todo o elenco e que o time continue focado em buscar a classificação. "Vamos manter a mentalidade que tivemos nos últimos jogos: sempre buscar a vitória. Sei da força do elenco. ê claro que não esperávamos a última goleada como foi, mas estamos trabalhando muito. Temos que manter os pés no chão, pois teremos mais um jogo difícil. Não existe poupar, temos um grupo e vamos aproveitar todos."