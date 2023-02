Água Santa ganha da Inter com um a menos

Das Agências



19/02/2023 | 03:32



Na abertura da 10ª rodada do Paulistão, quem levou a melhor foi o Água Santa, em dia muito chuvoso. Jogando em casa, a Inter de Limeira recebeu a equipe de Diadema no Estádio Major Levy Sobrinho e viu os adversários vencerem pelo placar de 1 a 0, com gol de Bruno Mezenga.

Com o resultado, a Inter estacionou nos 10 pontos e se complicou na briga pela vaga nas quartas, em terceiro do Grupo A. Enquanto isso, o Netuno chegou a 17 pontos, cinco acima do terceiro colocado do Grupo B Mirassol, que ainda joga na rodada.

Em Limeira, em um jogo marcado por fortes chuvas, quem teve a primeira boa chance foi o Água Santa. Aos 13, Bruno Mezenga tocou para Igor Henrique, que viu Léo Vieira salvar o primeiro gol. O Água Santa seguiu pressionando, estratégia que surtiu efeito.

Aos 27, Bruno Mezega recebeu na área, girou e colocou no cantinho de Léo Vieira, fazendo 1 a 0 para os visitantes. Aos 31, a Inter de Limeira respondeu com Matheus Oliveira, que viu Gabriel Mesquita salvar o empate após belo chute cruzado.

SEGUNDA ETAPA

Na volta para o segundo tempo, a Inter seguiu em busca do empate, mas sem muita objetividade. A primeira grande chance da segunda etapa surgiu somente aos 18 minutos, quando Zé Mario cruzou para a área e Eliandro, de cabeça, mandou para fora. A Inter ficou com um a mais em campo aos 19, quando Igor Henrique recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Aos 24, porém, Patrick Brey foi quem chegou com perigo pela primeira vez para o time visitante. O lateral aproveitou bola de Lucas e chutou para boa defesa de Gabriel Mesquita. Bill respondeu no minuto seguinte, quando driblou o goleiro, mas viu o próprio Patrick Brey salvar quase em cima da linha o gol de empate. Aos 36, a Inter quase empatou novamente, desta vez, com Matheus Oliveira</CW>.