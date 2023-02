Diadema promove congresso de educação sobre justiça curricular

Thainá Lana

19/02/2023



Os profissionais de educação de Diadema se prepararam para participar nos próximos dias de um congresso que pretende trazer para o centro do debate a justiça curricular. O evento, promovido pela Prefeitura, ocorre entre os dias 22 e 25 de fevereiro na Praça da Moça e no Centro Cultural do município.

Com nome extenso, o Congresso de Educação PPP Participativo: Caminhos da Construção da Justiça Curricular, irá discutir como a rede pública de ensino pode ajudar a construir currículos educacionais que garantam equidade entre todos os estudantes, além de promover conhecimentos e uma cultura antirracista, antifascista e humanista.

A programação dos três dias de evento terá diversas apresentações culturais, mesas, palestras e rodas de conversa sobre variados temas. Proteção integral e inclusiva das crianças e adolescentes no ambiente escolar e o papel da educação na construção de uma cidadania amorosa, antirracista, ética, política, ecológica e inclusiva, serão algumas das temáticas abordadas.

Autoridades e grandes nomes do setor da educação no País estarão reunidos na cidade para o congresso, entre eles o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Ariel de Castro Alves e o rapper, compositor, produtor musical e desenhista, Emicida.

O cantor está confirmado para participar do encerramento do evento na Praça da Moça, onde irá realizar uma aula-espetáculo, além de roda de conversa com estudantes da rede municipal de Diadema.

A secretária municipal de Educação, Ana Lucia Sanches, afirma que a cidade possui histórico na realização de grandes eventos de educação. Segundo ela, já foram ao menos cinco congressos, entre eles, dois que contaram com a presença de Paulo Freire – patrono da educação brasileira.

“Esse é o momento para Diadema e para o Brasil de refletir o papel da escola, de relembrar os motivos originais que fazem da educação ser o ambiente mais importante na formação de qualquer sujeito no decorrer da sua vida e da sua história. O congresso busca refletir sobre a justiça curricular, onde todos os alunos têm os mesmos direitos, as mesmas oportunidades e precisam ter os mesmos estímulos”, pontua a secretária.

Além dos professores, a gestora ressalta que todos os funcionários que atuam na rede municipal de Diadema poderão participar do congresso. “Agentes de apoio escolar, cozinheiras, equipes da secretária de educação e da limpeza, entre outros colaboradores. O evento já conta com cinco mil pessoas inscritas, entre eles educadores de escolas privadas também”, conta.

Durante os três dias do congresso, não haverá aula na rede municipal. Segundo a Prefeitura, o calendário escolar do ano letivo foi montando contado com o evento e os 200 dias letivos obrigatórios serão mantidos.