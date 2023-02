Aos 84 anos, idosa de Diadema percorre 79 km para fazer quimioterapia

Joyce Cunha

Do Diário



19/02/2023 | 02:24



Emília Maria da Silva, 84 anos, moradora da área central de Diadema, recebeu em 2022 o diagnóstico de um tipo agressivo de câncer. O tumor, na região do rosto, é aparente e trouxe, além das dores, dificuldades comuns a quem recorre à rede pública de saúde. A idosa precisa enfrentar 78,6 km – ida e volta – para realizar as sessões semanais de quimioterapia pelo SUS (Sistema Único de Saúde), no Hospital Geral de Guarulhos. Este é o trajeto mais rápido, de acordo com o serviço do Google Maps. que leva em torno de duas horas e 40 minutos para ser percorrido, de automóvel.

Mesmo residindo no Grande ABC, onde há referências regionais para oncologia, como o Hospital Estadual Mário Covas – a apenas 14 km de distância de sua casa, essa foi a vaga disponibilizada pela SES (Secretaria de Saúde do Estado) para parte do tratamento prescrito pela equipe médica. É o que conta Elisangela Zamengo, 33, neta de Emília. “O caso dela é de urgência. E o tumor é muito agressivo, sangra muito”.

Além das infusões de químio, a idosa precisará de 33 sessões diárias de radioterapia. Para esta parte do tratamento, o Estado encaminhou a idosa para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, a 25,5 km do Centro de Diadema, ou 51 km considerando o trajeto ida e volta.

Os problemas não se limitam à distância. Emília depende da neta no dia a dia, inclusive agora, nesta luta contra o câncer. Para levar a avó às unidades disponibilizadas pela Secretaria Estadual, Elisangela recorreu à Prefeitura. “Eu tenho que ficar ligando para ver se tem vaga (de veículo) para levar. Eles falam que não tem como marcar tudo de uma vez. E são 33 sessões de radioterapia. Além disso, me falaram que não podem levar o mesmo paciente para dois lugares diferentes em um mesmo dia. Que eu tenho que escolher se vai de transporte para o Hospital das Clínicas ou para o Hospital de Guarulhos”, relatou a familiar da idosa.

Esperar pela equipe que leva e traz também não é tarefa simples para uma paciente oncológica, de 84 anos, em tratamento com medicação forte. “Ela é uma senhora. Tem falta de ar e problemas cardíacos. É difícil para ela sair de casa”.

Na UBS (Unidade Básica de Saúde) Central de Diadema, segundo Elisangela, faltam insumos básicos, entre soro e gaze, o que agrava a situação da família, que precisa desembolsar recursos que não possuem.

SITUAÇÃO MUDARÁ

O Diário questionou o Governo de São Paulo que, por meio da Secretaria de Saúde, afirmou que disponibilizará transporte para a idosa ir aos hospitais. “A Secretaria do Estado da Saúde informa que monitora a paciente e que disponibilizará, em conjunto com a Prefeitura de Diadema, transporte gratuito para encaminhamento da paciente às unidades hospitalares com o objetivo de dar continuidade ao tratamento da paciente. Os familiares serão comunicados”, diz nota enviada.

Em nota, a Prefeitura de Diadema informou que o Transporte Sanitário Ambulatorial contempla um atendimento diário por paciente para atendimento de hemodiálises e casos oncológicos. “Para atender maior número de pacientes, para alguns destinos, como o Hospital das Clínicas e Hospital de Guarulhos, o transporte é feito com sistema de linhas, não sendo possível a individualização do transporte”. Em relação à falta de insumos na UBS Central, a Prefeitura afirma que “há uma falta pontual do soro fisiológico de 500 mL e como alternativa estão sendo disponibilizadas unidades de soro fisiológico de 100 mL que atendam à necessidade da paciente. A dispensação de gaze está normalizada”.