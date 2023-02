Charge - 19 de fevereiro de 2023

Seri

19/02/2023 | 01:55



Mesmo direcionando mais de R$ 445 milhões do orçamento municipal à Secretaria de Educação, São Caetano destina apenas 3,2% deste valor para a infraestrutura das escolas, o que inclui reformas das unidades municipais de ensino. Da verba total estinada à Pasta comandada pela secretária Minéa Paschoaleto Fratelli, apenas R$ 14,5 milhões serão destinados em 2023 às reformas e ampliações das escolas municipais. Destes, R$ 11 milhões serão para as Emefs ((Escola Municipal de Ensino Fundamental), enquanto R$ 3,5 milhões irão para as Emeis (Escola Municipal de Educação Infantil).