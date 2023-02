O silêncio de Minéa

Do Diário do Grande ABC



19/02/2023 | 01:42



Sob o comando da secretária Minéa Paschoaleto Fratelli, o setor de educação em São Caetano se degradou a tal ponto que se tem a impressão de não se tratar do mesmo município cujas políticas de ensino eram, até algum tempo atrás, referências para o Brasil. A degeneração do segmento atinge, inclusive, a infraestrutura, outro ponto do qual os cidadãos se orgulhavam outrora. Denúncias de prédios escolares com elevadores quebrados, com o sistema de drenagem das águas das chuvas comprometido e, inclusive, sem o imprescindível AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) passaram a ser comuns na rede são-caetanense. A situação é preocupante. O que o Paço vai fazer para mudar a situação?

Uma das possíveis explicações para a queda acentuada na qualidade do ensino oferecido aos estudantes da rede municipal pode ser a reserva insignificante de recursos para a realização da manutenção das escolas. Do orçamento de R$ 445 milhões anuais da Secretaria de Educação, somente 3,2% – ou R$ 14,5 milhões, sendo R$ 11 milhões para ensino fundamental e R$ 3,5 milhões à educação infantil – são destinados para a reforma dos imóveis. Não é à toa que elevadores permaneçam quebrados por meses, como a reportagem deste Diário flagrou na própria sede da Seduc (Secretaria da Educação), em plena Avenida Goiás; salas de aulas fiquem alagadas a cada chuva mais forte e 18 das 19 Emefs (Escola Municipal de Ensino Fundamental) não possuam AVCB.

AVCB, é preciso lembrar, são certificados que garantem que as escolas possuem as condições necessária para serem frequentadas – o documento atesta que existem rotas adequadas para evacuar os imóveis em casos de incêndio ou tumulto. A incompetência e a irresponsabilidade da secretária de Educação em permitir a exposição dos estudantes a riscos físicos, inclusive de vida, não preocupam o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), que a nomeou e a mantém no comando da Pasta? Até quando Minéa Paschoaleto Fratelli vai manter o silêncio sobre as péssimas condições do setor? O que será preciso acontecer para convencê-la de que a rota precisa ser corrigida imediatamente?