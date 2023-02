Dani Calabresa relata furto de celular em carnaval de Salvador

18/02/2023 | 22:11



A humorista Dani Calabresa relatou ter sido vítima de um furto de celular durante o carnaval de Salvador, na Bahia, na noite de sexta-feira, 17. "Furtaram meu celular, mas estou postando todo carnaval lá no perfil do Richard J. Neuman (marido de Dani)", escreveu em mensagem curta no seu Instagram. Pouco depois, ela gravou um story em vídeo levando a situação com bom humor: "é isso. Eu estou abaladíssima, mas também muito feliz. Eu fui furtada... Mas é carnaval!", disse. Neste sábado, dia 18, Dani Calabresa publicou novos vídeos aproveitando a festa em um trio elétrico comandado por Ivete Sangalo.