Alegando tentativas de espionagem, Holanda expulsa diplomatas russos

18/02/2023 | 20:23



O governo holandês anunciou neste sábado, 18, que vários diplomatas russos terão que deixar a Holanda por tentar plantar espiões no país que abriga instituições como o Tribunal Penal Internacional e o órgão global de armas químicas.

O ministro das Relações Exteriores holandês, Wopke Hoekstra, disse em comunicado que "apesar das inúmeras tentativas da Holanda para encontrar uma solução, a Rússia continua tentando trazer oficiais de inteligência para a Holanda sob cobertura diplomática".

Foram dadas duas semanas para que os diplomatas russos deixem a Holanda. Um escritório comercial russo em Amsterdã foi fechado na terça-feira passada. Já o Consulado Geral da Holanda em São Petersburgo estará fechado a partir de segunda-feira, dia 20.

Hoekstra afirmou, porém, que continua sendo "importante manter as embaixadas abertas como um canal de comunicação, mesmo agora que as relações com a Rússia estão mais difíceis do que nunca".

O governo holandês declarou que, além da questão envolvendo espionagem, os russos se recusavam a conceder vistos a diplomatas holandeses para trabalhar no consulado em São Petersburgo e na embaixada em Moscou.

Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, o governo holandês expulsou 17 agentes de inteligência russos. A Rússia respondeu expulsando 15 diplomatas holandeses. Procurada pela reportagem, a embaixada russa em Haia não comentou. Fonte: Associated Press.