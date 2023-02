Mulher de Daniel Alves é aclamada em volta às passarelas após prisão do jogador

18/02/2023 | 19:55



A modelo Joana Sanz, mulher de Daniel Alves, retornou às passarelas neste sábado pela primeira vez desde a prisão do jogador brasileiro, acusado de agressão sexual contra uma jovem em uma casa noturna de Barcelona.

De acordo com o jornal catalão Mundo Deportivo, Joana foi ovacionada pelo público presente na Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, na capital espanhola. Ela recebeu diversos aplausos e foi elogiada pelos espectadores. A publicação destacou o "passo firme e muita atitude" da modelo durante o evento.

A mulher de Daniel Alves desfilou pela passarela com roupas da coleção "Lola Casademunt by Maite". Ao longo das semanas que sucederam a prisão preventiva do lateral-direito, Joana tem sido colocada em evidência pela mídia local, em busca de um posicionamento firme sobre o caso e informações sobre a situação do atleta na prisão, em Barcelona.

No início do mês de fevereiro, Joana compareceu ao conjunto penitenciário Brians 2, em Barcelona, onde está preso Daniel Alves. Na ocasião, a modelo negou os rumores de um pedido de separação e disse que não deixaria o marido sozinho "no pior momento de sua vida".

A modelo tem dito que está passando por uma "tempestade". Em janeiro, a mãe de Joana morreu, vítima de um câncer de útero. Daniel Alves, inclusive, foi preso na Espanha por ter retornado ao país para acompanhar o velório e o enterro da sogra. Ao longo desta semana, Joana também usou as redes sociais para lamentar a morte de seu cachorro. O pet, chamado Coco, tratava um câncer e tinha hérnia de disco.

Daniel Alves segue preso em Barcelona e deve receber na próxima semana o resultado do pedido de liberdade que está sendo julgado pelo Tribunal de Barcelona. A defesa do atleta alega que não há risco de fuga e declara que o jogador ficará completamente à disposição da Justiça catalã para responder o processo.

Segundo o canal de TV espanhol Telecinco, o jogador teria afirmado, em telefonema à sua mulher, que estava bêbado e não se lembra de nada que aconteceu no local. Na segunda-feira, dia 20, Daniel Alves completa um mês de detenção.