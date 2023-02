Joias da base brilham, Flamengo vence Resende e dispara na liderança do Carioca

18/02/2023 | 18:13



Na falta dos titulares, preservados para o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, o Flamengo contou com as promessas da base para vencer o Resende por 2 a 0 neste sábado, em Volta Redonda, e disparar na liderança do Campeonato Carioca. Matheus Gonçalves e André, que entraram no segundo tempo, marcaram os gols que garantiram o triunfo do time rubro-negro.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 20 pontos, mantém a invencibilidade na competição e ainda a liderança isolada. Em oito rodadas, são seis vitórias e dois empates. Vice-lanterna do Carioca, o Resende segue com quatro pontos.

O Flamengo volta a campo pelo Estadual do Rio no próximo sábado e tem o clássico com o Botafogo, em Brasília, pela frente. Já o Resende, que luta para tentar fugir do rebaixamento, encara o Nova Iguaçu.

Com um misto de reservas e promessas da base, o Flamengo dominou as ações no primeiro tempo, mas esteve longe de ameaçar o gol adversário. A falta de entrosamento e a postura defensiva do Resende travaram a transição rubro-negra e o jogo ficou limitado a tentativas isoladas de Everton Cebolinha e Marinho.

A melhor chance do primeiro tempo veio em um lance de bola parada, aos 35 minutos. Marinho cobrou uma falta de média distância e o goleiro Jeferson Luis teve trabalho para espalmar a bola.

No segundo tempo, o Flamengo conseguiu transformar a posse de bola em objetividade. Com Matheuzinho deslocado pela lateral esquerda e Matheus França coordenando as investidas pelo meio, Marinho e Everton Cebolinha foram mais acionados e o time rubro-negro tomou conta do jogo.

Em 13 minutos, Mateusão, Cebolinha e Rodrigo Caio, em bela cabeçada, perderam ótimas chances de abrir o placar. Acuado, o Resende se fechou ainda mais em seu campo e precisou recorrer às faltas para conseguir segurar o jogo.

Com um time mais leve, o Flamengo seguiu apostando na movimentação de seus meias e nas jogadas pelas pontas. O gol passou a ser questão de tempo e acabou saindo com promessas da base que entraram no segundo tempo.

Aos 30 minutos, Matheus Gonçalves fechou da esquerda para o meio e chutou forte. O goleiro ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o 1 a 0. O segundo gol saiu três minutos depois. Em um rápido contra-ataque, André recebeu de Mateusão, driblou o goleiro e mandou para o fundo das redes garantindo mais três pontos na classificação.

FICHA TÉCNICA:

RESENDE 0 x 2 FLAMENGO

RESENDE - Jéferson Luis; Hiago, Joanderson e Rayne; Medina, Dener; Zizu (Caíque) e Caxambu e Khevin Fraga (Stefano Moretti); Vinícius Balotelli e Igor Bolt (Wallace). Técnico: Sérgio Sargentim.

FLAMENGO - Matheus Cunha; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Wesley (Andre); Igor Jesus (Matheus Gonçalves), Erick Pulgar e Matheus França; Marinho (Werton), Mateusão (Lorran) e Everton. Técnico: Vitor Pereira.

GOLS - Matheus Gonçalves, aos 30 minutos e André, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hiago, (Resende); Pablo e Rodrigo Caio (Flamengo).

ÁRBITRO - Ewerton Marques Ribeiro (RJ).

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 4.676 pessoas.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).