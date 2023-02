Prefeitura interdita bares por perturbação de sossego em Santo André

Da Redação



18/02/2023 | 16:53



A Fiscalização Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) interditou, na tarde da última sexta-feira (17), uma adega no Jardim Las Vegas e um bar no Jardim do Estádio após uma série de autuações por perturbação de sossego.

Segundo a prefeitura, o estabelecimento do Jardim Las Vegas já era monitorado pela autarquia e realizava eventos com música eletrônica e ao vivo, em som com volume excessivo e que ocasionava reclamações da vizinhança. Além disso, operava sem alvará de funcionamento, inclusive durante as madrugadas.

No total, o local já acumulava uma Advertência Ambiental e 10 Autos de Infração Ambiental (multas), com valores somados de 2.850 FMPs (Fator Monetário Padrão), equivalente a R$ 14.414,73. Durante o período de autuações, nenhuma multa foi paga pelo responsável, que também não tomou as medidas necessárias para evitar o ruído ou legalizar o funcionamento do espaço. Barreiras físicas de concreto foram colocadas no local para a interdição.

Já o bar no Jardim do Estádio, além dos problemas relacionados ao barulho, também vinha promovendo eventos com música ao vivo com interdição da via pública, especialmente aos domingos. O Semasa já havia autuado o estabelecimento com a emissão de três Autos de Infração Ambiental, que somam 750 FMPs ou R$ 3.793,50. Também foram colocadas barreiras de concreto no local.

Em Santo André, a autarquia fiscaliza a emissão de som alto em estabelecimentos comerciais, industriais e obras. Os moradores podem fazer as denúncias no site www.semasa.sp.gov.br de forma on-line (na área de Outros Serviços ao Usuário), pela Central de Atendimento telefônico, de segunda a sexta, das 9h às 16h, pelos telefones 0800-4848115 ou 4433-9300 (ligação tarifada), ou ainda pelas redes sociais do Semasa.

PM FAZ OPERAÇÃO PARA COIBIR PANCADÕES

A ação da Prefeitura contou com o apoio da PM (Polícia Militar) e GCM (Guarda Civil Municipal). Até o fim do Carnaval, a PM também realiza a Operação Impacto Total, para coibir os "pancadões" que possam incomodar a população, além de evitar roubos e furtos tanto de veículos quanto a pedestres pela cidade.