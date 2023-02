Liverpool define vitória no 1º tempo no Inglês e põe foco na Liga dos Campeões

18/02/2023 | 16:38



Com dois gols em 17 minutos e um futebol eficiente, o Liverpool garantiu a vitória de 2 a 0 sobre o Newcastle, neste sábado, pelo Campeonato Inglês, para seguir na sua campanha de recuperação na competição. A vitória deste sábado dá confiança ao time para o seu compromisso na Liga dos Campeões. Nesta terça, pelo primeiro jogo das oitavas de final, o time do técnico Jurgen Klopp recebe o poderoso Real Madrid, que vem embalado pela conquista do Mundial de Clubes.

No Inglês, o cenário é de uma campanha de recuperação. Longe das primeiras colocações, o Liverpool chegou aos 35 pontos e ensaia uma aproximação junto ao pelotão de frente. Com 41 pontos, o Newcastle segue sofrendo com as oscilações no torneio. Nos últimos cinco jogos foram três empates, uma derrota e só uma vitória. O revés afasta a chance do time de encostar nos três primeiros colocados.

Mesmo jogando longe de casa, o Liverpool conseguiu praticamente definir a partida antes da metade da etapa inicial. Logo aos nove minutos, Darwin Nuñez abriu o placar após receber lançamento na medida de Arnold. O segundo gol saiu aos 17 minutos. Salah achou Gapko livre na área para movimentar o placar e aumentar a vantagem.

Atordoado com o maior volume de jogo dos visitantes, o Newcastle ainda teve o goleiro Pope expulso aos 20 minutos. Com o marcador sob controle e um homem a mais, o Liverpool passou a cadenciar o ritmo do duelo e administrou os 2 a 0 até o fim do primeiro tempo.

No segundo tempo, Klopp mandou a campo o brasileiro Roberto Firmino no lugar de Darwin Nuñez e o panorama de domínio se manteve com o Liverpool dominando as ações. Sem tanta objetividade e com o foco em controlar o resultado, os visitantes garantiram o placar e mais três pontos na classificação.

Pelo Campeonato Inglês, o Liverpool volta a campo no próximo sábado e visita o Crystal Palace. No dia seguinte, o Newcastle joga diante da sua torcida e tenta superar o Brighton em busca da reabilitação na competição.