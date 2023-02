Brasil fecha Grand Slam de Tel-Aviv com bronzes de Rafael Silva e Leo Gonçalves

18/02/2023 | 16:18



O Brasil subiu ao pódio nos três dias de disputas do Grand Slam de Judô de Tel-Aviv. Neste sábado, no encerramento da competição em Israel, a seleção nacional garantiu mais duas medalhas de bronze, desta vez com Rafael Silva, o Baby, e Leo Gonçalves. Ao todo, foram cinco terceiros lugares.

Na disputa pelo bronze, Baby superou o sul-coreano Jaegu Youn, por shido. O brasileiro aumentou seu ritmo na decisão de medalhas e forçou o rival ao excesso de três punições para fechar a participação verde e amarela com cinco bronzes em Israel, já que Leo Gonçalves também foi bem na categoria até 100 Kg (Natasha Ferreira, Larissa Pimenta e Daniel Cargnin haviam ficado em terceiro entre quinta e sexta-feira).

Na campanha para a medalha, Rafael Silva passou pelo ucraniano Yveheniy Balyevskyy e pelo polonês Kacper Szczurowski, até ser superado na semifinal por Ushangi Kokauri, do Azerbaijão. Na disputa do bronze, foi melhor que o sul-coreano na iniciativa de luta para subir pela segunda vez no ano ao pódio.

"Muito obrigado galera por toda a torcida. Quase um mês de Europa, começando pelo Grand Prix de Portugal, fiquei em terceiro, tive um bom desempenho em Paris e depois consegui chegar no pódio aqui em Israel. Estou bastante feliz, é o começo de uma temporada, essa ano o Mundial será em maio e a preparação tem de estar a todo vapor", afirmou Baby, satisfeito com seu início no circuito.

O Brasil ainda teve João Cesarino disputando o bronze na mesma categoria, mas o judoca acabou derrotado pelo francês Emre Sanal, por ippon. Cesarino já havia sido derrotado por Baby na disputa do terceiro lugar em Portugal, mostrando evolução e se aproximando das medalhas.

Leo Gonçalves ganhou quatro lutas e foi derrotado em somente uma em Tel-Aviv. Depois de passar pelo húngaro Zsombor Veg e o georgiano Varlam Liparteliani, acabou superado pelo holandês Michael Korrel nas quartas. Superou o português Jorge Fonseca, quinto do mundo, para ir à decisão do bronze contra o italiano Gennaro Pirelli, a quem aplicou uma imobilização.

O País ainda bateu na trave no meio-pesado com Rafael Macedo, que acabou derrotado na disputa pelo bronze por Mammadali Mehdiyev, do Azerbaijão. A campanha do judoca brasileiro começou com vitórias sobre o ucraniano Marat Kryzhanski e o dominicano Robert Florentino. Nas quartas, o atleta acabou derrotado pelo húngaro Krisztian Toth, caindo para a repescagem, na qual superou o sérvio Nemanja Majdov, antes de perder o bronze.

Entre as mulheres, Samanta Soares (até 78kg) caiu na segunda rodada. Após bater a britânica Emma Reid, foi derrotada pela francesa Madeleine Malonga. Já Giovanna Santos (+78kg) deu adeus na estreia diante da israelense Yuli Alma Mishiner.