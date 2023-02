Moradores de São Bernardo promovem festival em frente a teatro incendiado

Pamela Cadamuro



18/02/2023 | 15:51



Os moradores dos bairros Alves Dias e Cooperativa, em São Bernardo, realizam neste domingo (19) o "Festival do Teatro Invisível". A ideia é levar música, dança, teatro, fotografia e artes plásticas para mais perto das pessoas em uma manifestação contra a falta de espaços culturais na região. Veja a programação abaixo.

O movimento vai acontecer das 10h às 16h em frente ao antigo teatro que fazia parte da estrutura do CEU Celso Augusto Daniel, hoje transformado em uma EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) que também leva o nome do ex-prefeito de Santo André. O local, que fica na rua Centauro, 190, no Cooperativa, pegou fogo em 2015 e nunca mais foi reconstruído. A iniciativa faz alusão a falta que o teatro faz para a comunidade.

"É uma manifestação simbólica e pedagógica, a população da cidade cresceu muito nos últimos anos e não podemos deixar de ter espaços de cultura nos bairros, por isso o objetivo é levar isso para as pessoas", explicou o ator Heitor Vallim, um dos moradores e integrante do movimento.

Neste ano, a prefeitura assinou uma ordem de serviço para usar o terreno onde ficava o teatro e ampliar a unidade educacional, que deve passar a atender no modelo de ensino integral. O grupo de moradores, que tem feito reuniões para discutir mais sobre o tema e outras melhorias necessárias nos bairros, reconhece a necessidade de ampliação da escola, mas pede para que a demanda cultural também seja atendida. "Precisamos discutir mais sobre políticas públicas culturais", complementa Heitor.

Confica a programação do festival

10h | Fala 1 + Abertura com som na caixa

10h30 | Palhaça Thalita (circo)

10h50 | André Torquato ( peça)

11h10 | Calibres (rap)

11h30 | Coletiva Sofá Sem Pé (dança)

11h50 | Fala 2

12h10 | Rafa Show (dança + circo)

12h20 | Danke (rap)

12h40 | Versos Polêmicos, Robert William & Armamento Sonoro (rap)

13h | MGO (rap)

13h20 | Fala 3

13h30 | Forró pé de serra

13h50 | Bruno Lu - banda A Musicircus

14h10 | Nawe (rap)

14h30 | Fala 4

14h40 | Samba raiz

15h | Batalha da Matrix

16h | Fala 5 + Encerramento