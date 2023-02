Ceni estuda rodízio no time para poupar atletas mais desgastados no São Paulo

18/02/2023 | 15:25



Depois de dois dias de descanso, o elenco do São Paulo voltou ao trabalho neste sábado de Carnaval, no CT da Barra Funda, já visando a partida de terça-feira, contra o São Bento, em Sorocaba. Apesar das chances de garantir vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista já nesta rodada, o treinador deve ter uma avaliação da comissão técnica para avaliar quais são os atletas com riscos de lesões.

No departamento médico,a lista de jogadores machucados é grande: 12 seguem em tratamento. Assim, o comandante vem procurando manter uma equipe competitiva sem o risco de perder mais atletas neste início de temporada.

Dos nomes em fase de transição, Igor Vinícius, Rafinha, Caio, Arboleda e Diego Costa já realizaram atividades sem intensidade. A tendência é que rapidamente esses jogadores possam participar normalmente das atividades com o restante do grupo.

No trabalho de campo, o treinador comandou um coletivo com times misturados a fim de fazer ajustes no posicionamento. Além do treinamento, ele promoveu ainda uma atividade de fundamentos e cuidou ainda da parte tática.

Líder do Grupo B, com 17 pontos, o São Paulo tem cinco vitórias, dois empates e duas derrotas no Paulista. Para se garantir à próxima fase da competição, a equipe de Rogério Ceni precisa superar o São Bento e torcer ainda por um tropeço do Mirassol, que visita o Corinthians, no domingo.

Nessa estratégia de poupar os jogadores mais desgastados, Alex Franco e Beraldo podem começar a partida de Sorocaba como opção no banco dando lugar a Méndez e Wellington Rato.