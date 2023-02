Carla Diaz mostra noivo sujo de sangue no hospital após sofrer acidente: Vai precisar levar ponto

18/02/2023 | 14:11



Carla Diaz preocupou os seguidores ao exibir registros do noivo sujo de sangue após sofrer um acidente enquanto jogava basquete. Nos Stories do Instagram, a atriz mostrou Felipe Becari com um curativo improvisado no queixo feito por ela e revelou que estavam a caminho do hospital.

- Olha o curativo que ela fez. Vocês acham que é brincadeira? Tem uns quatro centímetros aberto, declarou o deputado no vídeo.

Na legenda, a artista escreveu:

Uma noite tranquila pré-desfile da madrinha de bateria...

Em seguida, Carla exibiu o amado deitado na cama enquanto recebia tratamento na unidade de saúde e perguntou à enfermeira se fez um bom trabalho com o curativo. A profissional respondeu que sim, pois parou o sangramento. Na descrição do registro, Diaz disse:

Ele caiu jogando basquete na chuva e vai precisar levar ponto.

Para finalizar, ela voltou para contar que Felipe já estava bem.

Obrigada por todo o carinho no atendimento de todos do Hospital Santa Catarina! Está tudo bem agora gente, só foi um susto!