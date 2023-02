Anitta flerta com prefeito de Salvador e o político reage

18/02/2023 | 14:11



Sem perder tempo! Anitta se apresentou na ultima sexta-feira, dia 17, em Salvador. A cantora colocou todos os fãs para rebolar com seu show no trio elétrico. E sem perder tempo, a poderosa usou a visão panorâmica de cima do carro para usar da sua arte do flerte.

A vitima do charme de Anitta da vez foi Brno Reis, prefeito da cidade. Ao avistar o político, a funkeira aproveitou a oportunidade para ser atacante.

- Olha o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o bofe gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo.

Bruno caiu na brincadeira e publicou o momento em suas redes sociais, marcando a esposa e mandando ela correr para lá. Os internautas não perdoaram e comentaram o post.

Hoje o prefeito vai dormir na prefeitura.