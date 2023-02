José Mayer é internado em hospital no Rio de Janeiro

18/02/2023 | 14:11



Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, José Mayer foi levado ao hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, durante a última semana. Ele teria sido colocado no Centro de Tratamento Intensivo por causa de um sangramento alveolar no pulmão.

Pessoas que estariam presentes por lá afirmaram que o ator foi levado para realizar uma tomografia na última sexta-feira, dia 17, e os resultados foram animadores.

O jornal ainda afirma que José está de bom humor e acredita que a internação foi realizada apenas por precaução, devido a idade e o histórico de doenças.