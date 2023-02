Péricles se pronuncia pela primeira vez após assalto: "Foi horrível"

18/02/2023 | 14:10



Péricles foi vítima de um assalto em Santo André, no Grande ABC, na noite da última quinta-feira (16). O veículo roubado do cantor foi encontrado em um desmanche de carros. Segundo informações do jornal Extra, o artista se pronunciou sobre o ocorrido durante conversa com jornalista enquanto se preparava para se apresentar no camarote dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de São Paulo. "Fomos assaltados, foi horrível, mas todo mundo está sujeito, eu não sou melhor que ninguém. Agradeço a cada um que fez chegar um pouco de carinho. Só estou de pé pelo carinho dos fãs."

E quem disse que o assalto ia abalar a animação dele? Péricles afirmou que o Carnaval mexe com a gente e revelou que estava ansioso para se apresentar no Camarote. O famoso ainda disse que o evento foi uma grande festa que esperou chegar. "É momento de comemorar o hoje."

Para finalizar, ele fez piada sobre estar mais ativo nas redes sociais, como o Tiktok. "Sou incentivado pela minha equipe para fazer danças."