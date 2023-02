Ricardo Alface vence a Prova do Anjo e se torna o anjo da semana no BBB23

18/02/2023 | 13:11



Enquanto parte do Brasil está curtindo o Carnaval, outra parte está focadíssima em tudo que acontece dentro da casa mais vigiada do Brasil. E na tarde deste sábado, dia 18, as coisas ficaram bem agitadas para os brothers.

A sexta Prova do Anjo começou com o aviso de Tadeu Schmidt de que o desafio seria composto por três etapas diferentes. Larissa e Cezar não puderam participar por já estarem eliminados das provas desta semana.

Na primeira fase, os confinados precisaram encontrar dez garrafas de bebida geladas em uma piscina de gelo, neste desafio, apenas Gustavo, Fred, Fred Nicácio, Cara de Sapato, Sarah Aline, MC Guimê, Gabriel Santana, Cristian, Amanda e Ricardo conseguiram passar para ao próximo desafio.

Na segunda parte, os brothers precisavam encontrar um cupom de desconto dentro de um cofre com números diferentes que eles escolheram. Fred, Sarah e Gabriel Santana passaram para a final, Cristian e Ricardo ganharam o poder de escolher o cupom de alguém.

A disputa final então ficou entre Ricardo, Sarah, Aline e Gabriel Santana. Desta vez os participantes fizeram o papel de entregadores de delievery e precisavam carregar recipientes sem derrubar nada.

Cada brother pôde escolher um eliminado para ajudar na competição e as duplas foram: Ricardo com MC Guimê, Sarah Aline e Marvilla e Gabriel Santana com Fred Inácio. Os ajudantes ficaram responsáveis por sortear os números de casas que os finalistas iriam andar.

A fita vermelha impedia de andar, o amarelo liberava apenas uma casa e o verde duas. A disputa ficou acirrada entre Sarah Aline e Ricardo, mas Alface deu sorte com Guimê ao ver uma fita verde ser sorteada, fazendo com que ele chegasse à casa seis primeiro e se tornasse o Anjo da semana.