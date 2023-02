Funcionário de Bell Marques é detido durante bloco de Carnaval e cantor pede: - Não precisa maltratar

18/02/2023 | 13:10



Eita, o que rolou? Durante a apresentação de Bell Marques no Carnaval de Salvador, no circuito Barra-Ondina, um dos funcionários do cantor foi detido pela polícia e o vídeo viralizou na web. Ao notar o que estava acontecendo, o artista pediu para a banda abaixar a música e tentou conversar com as autoridades, pedindo que não usassem violência.

- Deixa eu falar uma coisa, ele trabalha para mim. Um dos melhores funcionários que eu tenho. Djalma! Não faça isso, porque não precisa fazer isso. Pelo amor de Deus! Você vai com ele até lá, Djalma. Pode deixar que eu vou lá, mas não precisa maltratar não.

O cantor ainda direcionou algumas palavras ao funcionário:

- Fique tranquilo. Eu confio em você.

E voltou a defendê-lo:

- A polícia está cumprindo a função. Não sei o que é. Agora, também não precisa exagerar. Por favor, policial, pode levar ele que é uma pessoa muito tranquila. Um dos melhores funcionários que eu tenho. Não precisa fazer isso.

Segundo informações do jornal O Globo, a Secretária de Segurança Pública da Bahia informou que homem foi levado à delegacia, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e foi liberado. Não foram dados do que ocorreu antes da detenção.