De moletom e travesseiro na mão, Gisele Bündchen desembarca no Rio de Janeiro para curtir o Carnaval

18/02/2023 | 13:10



Gisele Bündchen já está em terras brasileiras, mais precisamente no Rio de Janeiro, prontíssima para se jogar no Carnaval carioca e curtir a folia. A supermodelo foi clicada saindo do aeroporto no Rio de Janeiro na manhã deste sábado, dia 18.

Gisele apareceu super sorridente, mas não abriu mão do conforto! Trajando um conjunto de moletom cinza, ela ainda trouxe um travesseiro de casa para poder descansar bem. Gente como a gente, né?

Vale lembrar que Bündchen é nome confirmadíssimo nos camarotes da Sapucaí, 12 anos depois de ser destaque pela Vila Isabel. A top está bem animada e já mostrou nas redes sociais que estava até ensaiando nos Estados Unidos alguns passos de samba para curtir muito a folia.