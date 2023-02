Rodrigo Bocardi posa com famosos no Carnaval e exibe bilhete carinhoso dos filhos: Papai, estou muito orgulhoso de você!

18/02/2023 | 12:11



Muita emoção para um dia só! Estreando como apresentador após já ter atuado como repórter na Avenida, Rodrigo Bocardi não poderia estar mais feliz em cobrir os desfiles de Carnaval no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. O jornalista está trabalhando ao lado dos comentaristas Alemão do Cavaco e Aílton Graça e até aproveitou para posar com eles.

Algumas pessoas em especial ficaram morrendo de orgulho de Rodrigo: Gustavo e Gabriel, filhos do apresentador. Os pequenos, irmãos de Anne, preparam um bilhete carinhoso para parabenizar o pai. No cartaz, exibido pelo jornalista nos Stories do Instagram, estava escrito:

Papai, parabéns, você estava lindo e perfeito. Beijo!!! Feliz Carnaval!!! Papai, estou muito orgulhoso de você! Parabéns, você foi muito bem!!

Na legenda, Bocardi escreveu:

Já posso dormir em paz! E que o coração de vocês também possa transbordar a pureza de uma criança de nove anos de idade.

O famoso ainda usou o feed para celebrar a primeira noite de desfiles na capital paulista:

Obrigado por essa primeira noite. Foi demais sentir a energia de todos vocês nessa festa tão magnífica. Quantas mensagens fortes, quanto aprendizado... Desculpa nessa primeira noite se falei mais do que você gostaria (vou cuidar disso). Desculpa pela qualidade do áudio se não ficou do seu agrado em alguns momentos (vamos corrigir isso)... Um cochilo e até já já no segundo tempo da festa!